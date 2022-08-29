Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Некоторые россияне не смогут пользоваться приложением Сбербанка с 1 сентября

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«Сбербанк Онлайн» станет недоступен для должников по коммунальным счетам.

Пользователей предупредили об изменения в работе сервиса, – передаёт PRIMPRESS.

Речь идёт о тех, кто давно не оплачивал счета за коммунальные услуги. О таких ограничениях запросили компании, предоставляющие услуги ЖКХ.

В финансовой организации отметили, что решение приняли представители ресурсных компаний из разных регионов.

«Поставщики услуг ЖКХ заявили о том, что планируют в ближайшее время полностью отключить от таких благ цивилизации тех абонентов, которые уже долго не платят по счетам за коммунальные услуги и, соответственно, числятся в должниках», — сообщили в Сбербанке.

Должников полностью отключат от услуг. Поставщики призвали потребителей своевременно оплачивать счета с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» или другими способами.

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