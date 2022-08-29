Некоторые россияне не смогут пользоваться приложением Сбербанка с 1 сентября

«Сбербанк Онлайн» станет недоступен для должников по коммунальным счетам.
Пользователей предупредили об изменения в работе сервиса, – передаёт PRIMPRESS.
Речь идёт о тех, кто давно не оплачивал счета за коммунальные услуги. О таких ограничениях запросили компании, предоставляющие услуги ЖКХ.
В финансовой организации отметили, что решение приняли представители ресурсных компаний из разных регионов.
Должников полностью отключат от услуг. Поставщики призвали потребителей своевременно оплачивать счета с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» или другими способами.