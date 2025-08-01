Некоторые диеты для снижения веса могут нанести серьёзный вред организму, заявила доктор медицинских наук, эндокринолог и главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко в интервью «Ленте.ру». По её словам, самыми опасными являются краткосрочные системы питания с жёсткими ограничениями.

«Наибольший вред наносят диеты, предполагающие резкое снижение калорийности рациона и активное выведение жидкости. Они действительно позволяют сбросить до 10 килограммов за несколько недель, но как только человек возвращается к обычному питанию, вес быстро возвращается», — объяснила врач.

По словам Марченко, такие диеты тяжело соблюдать длительное время. Люди часто голодают, затем срываются и начинают переедать, а после снова ограничивают себя. Это один из самых опасных сценариев — он может привести к серьёзным нарушениям пищевого поведения.

Также врач предостерегла от диет, предполагающих полный отказ от определённых продуктов или их групп. В частности, кетодиета исключает углеводы, заставляя организм получать энергию из жиров.

«Да, кетодиета может дать результат за счёт сжигания жира, но при этом повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также обострения мочекаменной и желчекаменной болезней. Кроме того, часто увеличивается уровень холестерина», — добавила Марченко.