Нейропсихолог Нара Совкова перечислила продукты, которые повышают работоспособность

То, что мы едим, во многом определяет не только наш внешний вид, но и состояние нашего здоровья качество жизни, уровень активности, работоспособности и, безусловно, ясность ума. О том, какие продукты заставляют лучше функционировать головной мозг и придают организму жизненные силы, 7info рассказала нейропсихолог и health-коуч Нара Совкова.

Рыба жирных сортов — форель, лосось, сардина, скумбрия, сёмга, сельдь, нерка, килька. Она богата полезными жирами омега-3, омега-6, которые улучшают способность усваивать и запоминать информацию. Содержащиеся в жирной рыбе кислоты активно участвуют в производстве нейронов, связей между ними, способствуют обменным процессам в нервных клетках. Кроме того, омега-3 помогает справляться со стрессом и депрессией, которые препятствуют работоспособности.

Брокколи. Эта капуста даже своей формой напоминает головной мозг. Там содержится сульфарофан — природный антиоксидант, который участвуют в детоксе печени, очищая организм от ненужного и вредного. В брокколи есть вещества, которые нужны для синтеза липидов и фосфолипидов — кирпичиков для стенок клеток мозговой ткани.

Зелень: петрушка, кинза, шпинат и другие листовые овощи. Они содержат полезные для работы мозга каротиноиды, антиоксиданты, фолиевую кислоту, целый спектр необходимых человеку витаминов. Лютеин из зеленых овощей нужен для поддержания когнитивных функций организма.

Грецкие орехи. Ещё один продукт, внешне напоминающий головной мозг. Витамины, жирные кислоты, антиоксиданты и полифенолы нужны для здоровья и нормальной работы мозга. Регулярное употребление (но не больше 30 г в сутки, так как орехи очень калорийны) улучшает память, концентрацию внимания, уменьшает тревогу и беспокойство, препятствует атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и нейродегеративным расстройствам.

Семена тыквы. Они богаты цинком, магнием, витаминами группы В, фолиевой кислотой, которые благоприятно сказываются на работе всей центральной нервной системы, противостоят стрессу и усиливают когнитивные функции мозга.

Крупы: рис, гречка, киноа, пшено и другие безглютеновые крупы — источник полезных углеводов и витамина B, который обеспечивает энергичность и влияет на память. Крупы из цельных злаков стимулируют мозговое кровообращение, которое обеспечивает ясность ума и скорость мысли.

Для приготовления пищи хорошо использовать натуральные специи и травы: чёрный перец, чеснок, розмарин — они питают нейроны мозга, полезны для сосудов, улучшают работу нервной системы и укрепляют иммунитет.

Кофе, какао и тёмный шоколад. Антиоксиданты и флавоноиды какао помогут при повышенных умственных нагрузках, задействовать мозг по максимуму. Кофеин в умеренных количествах полезен для интеллектуальной активности и работоспособности. Помогает снизить утомляемость, улучшить концентрацию внимания в ситуациях, когда предстоит работать с большим количеством информации. Важно при этом употреблять эти продукты без сахара, из-за которого можно легко выйти за рамки допустимой суточной дозы и вместо пользы получить проблемы со здоровьем.

Ягоды. Флавоноидные соединения, которые придают ягодам яркий цвет, влияют на мозговую деятельность. Антоцианы улучшают интеллектуальную работоспособность за счет увеличения кровоснабжения, ускоряют передачу информации между нервными клетками. Повышаются интеллектуальные возможности, информация лучше усваивается и запоминается.

— Важно для поддержания работоспособности мозга употреблять в пищу простые и разнообразные продукты — это влияет на развитие нейронной сети. Осознанность в питании помогает не просто «настроить» мозг на продуктивность и лучшие результаты в конкретный период времени, но и сохранить молодость и здоровье мозга, продлить ясность ума на долгие годы, — советует Нара Совкова.