Нейрохирург Косолапов назвал симптомы головной боли, при которых стоит обратиться к врачу

Головная боль знакома каждому, но иногда она может сигнализировать о серьезных проблемах. О симптомах при головных болях, при которых стоит обратиться к врачу, рассказал заведующий отделением нейрохирургии ОКБ Андрей Косолапов.

Если головная боль со временем меняется или усиливается, появляется после 50 лет или у детей, при физической нагрузке, будет вас ночью или утром, стоит сразу обратиться к врачу. Также пойти в клинику стоит, когда боли сопровождаются температурой, слабостью или неврологическими симптомами, например, онемением конечностей. Посещение врача поможет исключить редкие, но серьезные заболевания, например, опухоли.

При усилении болей головы при кашле, наклоне или сморкании также нужен тщательный неврологический осмотр и при необходимости уточнение диагноза с помощью МРТ головного мозга.

Важно знать, что опухоли мозга встречаются очень редко — примерно у 1 из 4000 человек. Лишь треть из них злокачественные. Вероятность, что головная боль связана с опухолью, — менее 0,15%.