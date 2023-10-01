Неизвестный забил насмерть битой супружескую пару в Ялте

В Ялте неизвестный убил супружескую пару из Украины, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, преступление совершено утром 29 сентября на улице Горной. Преступник проник в дом, где жили супруги из Днепропетровской области — 66-летний Владимир, 58-летняя Виктория. Пожилых людей налётчик убил битой, оставив трупы в цокольном этаже.

После убийства злоумышленник обыскал здание: оперативники нашли разбросанные вещи, порванные документы.

В полицию обратился знакомый семьи, обеспокоенный, что супруги не выходят на связь.

Причина убийства пока не установлена. Правоохранители разыскивают наёмного работника по имени Руслан.