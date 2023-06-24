Суббота, 24 июня, 2023
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Неизвестный пытался изнасиловать женщину в Воронеже

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Жительница Воронежа пожаловалась, что ее пытался изнасиловать незнакомец, пишет портал «Мое Онлайн!».

Злоумышленник напал на женщину, когда она вышла на вечернюю прогулку с собакой. Инцидент произошел 21 июня на стадионе лицея № 6 на Ленинском проспекте.

«Шел за мной и нарочно громко включал фильмы для взрослых, чтобы привлечь внимание. Потом стал приставать и пытаться лапать, я пригрозила, что натравлю на него собаку, если не отстанет», – пояснила девушка.

После этого мужчина полез к ней целоваться и попытался утащить в безлюдное место. В ответ он получил по лицу. Вскоре женщины скрылась от нападавшего. Она написала заявление в полицию.

Кроме того, девушка призвала горожанок быть бдительными, ведь «эта мразь до сих пор шастает по улицам и выискивает себе новую жертву».

Потерпевшая описала его как мужчину 25 – 30 лет кавказской внешности, невысокого роста и без бороды. Проводится проверка.

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