Жительница Воронежа пожаловалась, что ее пытался изнасиловать незнакомец, пишет портал «Мое Онлайн!».
Злоумышленник напал на женщину, когда она вышла на вечернюю прогулку с собакой. Инцидент произошел 21 июня на стадионе лицея № 6 на Ленинском проспекте.
После этого мужчина полез к ней целоваться и попытался утащить в безлюдное место. В ответ он получил по лицу. Вскоре женщины скрылась от нападавшего. Она написала заявление в полицию.
Кроме того, девушка призвала горожанок быть бдительными, ведь «эта мразь до сих пор шастает по улицам и выискивает себе новую жертву».
Потерпевшая описала его как мужчину 25 – 30 лет кавказской внешности, невысокого роста и без бороды. Проводится проверка.