Неизвестные в Рязани сломали электросамокат

В среду, 17 мая, на улице Кальной неизвестные сломали электросамокат.

Фото последствий публикует группа Рязань ВКонтакте.

Уточняется, что сломанное средство индивидуальной мобильности заметили возле дома 2б, у магазина «Пятёрочка».

В комментариях развернулась бурная дискуссия. Многие возмущаются отсутствием культуры пользования самокатами, есть предложения вообще убрать их с рязанских улиц. В то же время отмечается, что электросамокаты — удобное средство передвижения на короткие дистанции.

В Рязани с начала сезона произошло уже несколько инцидентов с самокатами. Так, 13 мая 14-летняя девочка серьёзно пострадала от наезда электросамоката. Один самокат 14 мая очевидцы обнаружили утопленным в Трубеже.