Неделя переоценки ценностей. Астролог Глоба обещает меняющие жизнь события с 25 ноября по 1 декабря

Популярный астролог Богдан Глоба публикует свой прогноз на неделю с 25 ноября по 5 декабря. В судьбах людей в этот период ожидается множество событий, меняющих расклад многих вещей.

Это будет неделя переоценки ценностей, интересных знакомств и обманчивого равновесия. Умение договариваться будет кстати всю неделю. Мастера разговорного жанра и те, кто могут, что называется, уболтать кого угодно, непременно найдут выгоду и смогут реализовать задуманное. Дипломатичность и тактичность добавят плюсов в копилку ищущего успешного разрешения дел. Так что не спешите лезть на рожон, а во всех случаях ищите обходные пути.

— На неделе не раз вспомнятся старые обиды и напомнят о себе несбывшиеся обещания. Но зацикливаться на этом нельзя. Семимильными шагами вперёд пойдут лишь те, кто не тащит за собой тяжёлый багаж, — говорит Глоба.

Меркурий со вторника переходит к ретроградному движению. Это даёт возможности для переосмысления и шансы исправить прошлые неудачи. А с другой стороны, конечно, приносит и испытания в делах, общении и коммуникациях.

– Завершается неделя воскресным утренним Новолунием. Произойдёт оно в знаке Стрельца и окончательно завершит осенний энергетический поток. Первое зимнее Новолуние несёт обновления и перемены – как внешние, так и внутренние, — предупреждает астролог.

В общественной сфере взаимные упреки перемежаются с поиском сторонников. Не во всем стоит полагаться на соратников, которые шли в ногу давным-давно. Время идёт и люди меняются, а вместе с этим и ориентиры. Многие будут искать своё место, без сожаления расставаясь с прошлым в поисках истины, культурного единства и комфорта.

Для личности хорошей идеей будет отдалиться от привычного и в новых водах поискать реализацию планов. Старые идеи в неожиданных местах могут оказаться весьма жизнеспособными, трансформироваться и напитаться новой жизнью. Чем дальше вы уходите от повседневного, тем больше находите для себя. И тем больше себя можете реализовать. Не стоит бояться упустить имеющееся – ваше от вас не уйдёт.

— Не упускайте возможности поездок и командировок. Именно это раскроет потенциал и сведёт с нужными людьми. В конце концов, под лежачий камень вода не течёт. В рабочей сфере разноплановость – наше всё. Старайтесь охватить как можно больше, осваивайте интересные сферы. Вполне можно провести кадровые перестановки. Вложения в инновации и технические улучшения, — говорит Богдан Глоба.

На личном фронте прочную связь неплохо разбавить ноткой авантюризма. Проверните что-то интересное вместе с партнёром, вовлеките его в приключение, но не перестарайтесь. А вот усталым ловеласам пока лучше дрейфовать на нейтрально волне.

25 ноября, понедельник: страсти одолевают весь день. Несмотря на то, что многие тянут одеяло на себя, отстоять свою правду получится упорством и разумом. Не идите на поводу у эмоций, и вечер преподнесёт приятные сюрпризы.



26 ноября, вторник: раннее утро тянет с ночи деструктивные тенденции. Кажется, что окружающие сговорились выбить из колеи. Во всем держитесь нейтральной стороны и анализируйте происходящее. И ещё Меркурий снова ретроградный.



27 ноября, среда: хорошие возможности для тех, кто не сидит сложа руки. Спешите договориться и не упускайте выгоду. Будьте гибкими, но не поступайтесь принципами. Оставайтесь собой – и всё получится!



28 ноября, четверг: двойственный день потребует слишком много энергии на любую активность. Бурная деятельность на фоне спорных ситуаций. Но энергетический фон травматичный и взрывной. Держите себя в руках.



29 ноября, пятница: оптимизм легко открывает нужные двери. Преуспеют те, кто подготовился заранее и не теряется на перепутье. Смело идите вперёд и покажите себя делом. В работе помогут женщины.



30 ноября, суббота: личные дела в приоритете. Скооперируйтесь с единомышленниками и смело в путь. Успех в массовости, но вечер посвятите себе и близким.



1 декабря, воскресенье: активный день побуждает переделать всё на свете. Новолуние благоволит и заряжает, но энергию надо беречь. Днём будьте аккуратны в тратах. Повышенное внимание в дороге.