Неделя переоценки ценностей. Астролог Глоба обещает меняющие жизнь события с 25 ноября по 1 декабря

Популярный астролог Богдан Глоба публикует свой прогноз на неделю с 25 ноября по 5 декабря. В судьбах людей в этот период ожидается множество событий, меняющих расклад многих вещей.
Это будет неделя переоценки ценностей, интересных знакомств и обманчивого равновесия. Умение договариваться будет кстати всю неделю. Мастера разговорного жанра и те, кто могут, что называется, уболтать кого угодно, непременно найдут выгоду и смогут реализовать задуманное. Дипломатичность и тактичность добавят плюсов в копилку ищущего успешного разрешения дел. Так что не спешите лезть на рожон, а во всех случаях ищите обходные пути.
Меркурий со вторника переходит к ретроградному движению. Это даёт возможности для переосмысления и шансы исправить прошлые неудачи. А с другой стороны, конечно, приносит и испытания в делах, общении и коммуникациях.
В общественной сфере взаимные упреки перемежаются с поиском сторонников. Не во всем стоит полагаться на соратников, которые шли в ногу давным-давно. Время идёт и люди меняются, а вместе с этим и ориентиры. Многие будут искать своё место, без сожаления расставаясь с прошлым в поисках истины, культурного единства и комфорта.
Для личности хорошей идеей будет отдалиться от привычного и в новых водах поискать реализацию планов. Старые идеи в неожиданных местах могут оказаться весьма жизнеспособными, трансформироваться и напитаться новой жизнью. Чем дальше вы уходите от повседневного, тем больше находите для себя. И тем больше себя можете реализовать. Не стоит бояться упустить имеющееся – ваше от вас не уйдёт.
На личном фронте прочную связь неплохо разбавить ноткой авантюризма. Проверните что-то интересное вместе с партнёром, вовлеките его в приключение, но не перестарайтесь. А вот усталым ловеласам пока лучше дрейфовать на нейтрально волне.
25 ноября, понедельник: страсти одолевают весь день. Несмотря на то, что многие тянут одеяло на себя, отстоять свою правду получится упорством и разумом. Не идите на поводу у эмоций, и вечер преподнесёт приятные сюрпризы.
26 ноября, вторник: раннее утро тянет с ночи деструктивные тенденции. Кажется, что окружающие сговорились выбить из колеи. Во всем держитесь нейтральной стороны и анализируйте происходящее. И ещё Меркурий снова ретроградный.
27 ноября, среда: хорошие возможности для тех, кто не сидит сложа руки. Спешите договориться и не упускайте выгоду. Будьте гибкими, но не поступайтесь принципами. Оставайтесь собой – и всё получится!
28 ноября, четверг: двойственный день потребует слишком много энергии на любую активность. Бурная деятельность на фоне спорных ситуаций. Но энергетический фон травматичный и взрывной. Держите себя в руках.
29 ноября, пятница: оптимизм легко открывает нужные двери. Преуспеют те, кто подготовился заранее и не теряется на перепутье. Смело идите вперёд и покажите себя делом. В работе помогут женщины.
30 ноября, суббота: личные дела в приоритете. Скооперируйтесь с единомышленниками и смело в путь. Успех в массовости, но вечер посвятите себе и близким.
1 декабря, воскресенье: активный день побуждает переделать всё на свете. Новолуние благоволит и заряжает, но энергию надо беречь. Днём будьте аккуратны в тратах. Повышенное внимание в дороге.