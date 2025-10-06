Неделя китайской культуры проходит на Рязанской ВДНХ

Рязанская ВДНХ объявила тематическую неделю китайской культуры в «Резиденции традиций». С понедельника, 6 октября, в павильоне №23 можно увидеть традиционные китайские платья на манекенах.

Впереди — целая неделя погружения в культуру страны Восходящего Солнца. Гостей ждёт насыщенная программа: мастер-классы по каллиграфии, лекции о национальных традициях и костюмах, чайная церемония и выставка работ современных китайских дизайнеров.

Все мероприятия проходят при поддержке центра изучения китайской культуры «Вэн Дао». Участие бесплатное.

Возрастное ограничение 6+.