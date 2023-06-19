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Небольшой дождь и гроза ожидаются местами в Рязанской области 20 июня

Татьяна Проводина
Image by photoangel on Freepik

Во вторник, 20 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Прогноз синоптиков представило ГУ МЧС по региону.

Днём небольшой дождь пройдёт местами, в отдельных районах прогремит гроза. Скорость северного ветра составит 5-10 м/с, местами при грозе порывы составят 12-17 м/с.

Ночная температура — от 6 до 11 градусов, дневная — от 19 до 24 градусов.

В Рязанской области высокая пожарная опасность, в двух районах региона – чрезвычайная пожарная опасность.

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