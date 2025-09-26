Пятница, 26 сентября, 2025
Рязань
Небольшие дожди и до 13 градусов тепла ждут рязанцев в ближайшие выходные 

Алексей Самохин
Фото: 7info

По данным Гидрометцентра, в Рязанской области на предстоящих выходных ожидается переменчивая погода с дождями.

27 сентября, суббота

Переменная облачность. Ночью без осадков, днём — небольшой, местами умеренный дождь. Ветер: Северо-западный, северный, 5–10 м/с.

Температура: Ночью ожидается от +2°С до +7°С (в Рязани +4…+6°С), днём — +10…+15°С (в Рязани +11…+13°С).

28 сентября, воскресенье

Облачно, небольшой дождь. Ветер: Северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура: Ночью столбики термометров покажут +2…+7°С (в Рязани +3…+5°С), днём — +8…+13°С (в Рязани +9…+11°С).

