Неадекватный педофил сбежал из здания суда в Ленобласти

Жителю Гатчинского района, которого подозревают в надругательстве над 13-летней дочерью, удалось сбежать от правосудия, пишет Readovka67.

Сообщается, что мужчина годами не выпускал своих восьмерых детей из дома, а само жилище превратил в вооруженную крепость. При аресте у него дома обнаружили целый оружейный склад.

Как стало известно, у его у детей не было паспортов и иных документов, они не ходили в школы и поликлиники.

По предварительным заключениям экспертов, мужчина психически не здоров и опасен для окружающих. Он обманул сопровождавших санитаров, отпросившись в туалет, и сбежал прямо из здания суда. Сейчас ведутся его поиски.