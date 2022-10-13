Неадекватный мужчина сжёг дом с женой и дочерь внутри

В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту убийства трёх человек, в том числе малолетнего ребёнка. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Ночью 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района загорелся жилой дом. После тушения внутри обнаружены три трупа — 34-летней хозяйки, её дочери 1 года 8 месяцев от роду, 57-летнего родственника.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). Причиной пожара стал поджог.

По версии следствия, преступление совершил муж женщины. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, облил здание изнутри бензином и поджёг.

Люди, находившиеся внутри, выбраться из дома не смогли. Труп поджигателя с ожогами нашли недалеко от села.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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