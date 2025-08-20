«Не ждите меня»: в Волгограде простились с погибшим на СВО 21-летним спортсменом

На Ворошиловском кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями похоронили 21-летнего спортсмена Еремея Сахно, погибшего на СВО, пишет V1.RU.
Молодой человек ушел на фронт, подписав контракт во время срочной службы и сказал близким, чтобы они его не ждали. Как рассказал отец, Еремей попал в зону спецоперации 5 ноября, успел побыть снайпером и пулеметчиком. Он погиб в июле выполняя боевое задание.
Мужчина уточнил, что не поехал на опознание, поскольку сын у него «живой перед глазами», он не может поверить в случившееся.
Сахно с детства занимался самбо, дзюдо и стал кандидатом в мастера спорта.