Новости России

«Не ждите меня»: в Волгограде простились с погибшим на СВО 21-летним спортсменом

На Ворошиловском кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями похоронили 21-летнего спортсмена Еремея Сахно, погибшего на СВО, пишет V1.RU.

Молодой человек ушел на фронт, подписав контракт во время срочной службы и сказал близким, чтобы они его не ждали. Как рассказал отец, Еремей попал в зону спецоперации 5 ноября, успел побыть снайпером и пулеметчиком. Он погиб в июле выполняя боевое задание.

«Он всегда выходил на связь со мной, но никогда не говорил, что там происходит или куда собирается. Вот, прислал фото. Я говорю: «Сынок, какое хорошее фото». Никто не знал, что оно окажется на могиле», — отметил собеседник издания.

Мужчина уточнил, что не поехал на опознание, поскольку сын у него «живой перед глазами», он не может поверить в случившееся.

Сахно с детства занимался самбо, дзюдо и стал кандидатом в мастера спорта.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Происшествия

16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани

У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
Новости России

Екатеринбуржцы рассказали, как ребенку оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

Жители Екатеринбурга пытались оказать первую помощь двухлетнему мальчику, которому...
Общество

Рязанское отделения Движения Первых проведёт праздник в честь Дня знаний

Участниками торжества могут стать школьники, студенты, педагоги и родители
Спорт

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России после разгромного поражения

Во вторник, 19 августа, во втором раунде Пути регионов рязанцы в гостях уступили с разгромным счётом команде «Салют Белгород» — 0:3.
Новости России

В ДТП в Крыму погиб священник Георгий Узун

В аварии на трассе «Таврида» по дороге в Феодосию...
Общество

16 педагогов из Рязанской области станут участниками V Всероссийского форума классных руководителей в 2025 году

Он пройдёт с 1 по 3 октября на площадке наццентра «Россия» в Москве.
Новости России

SHOT: врачи в Москве спасли от смерти отца главкома ВСУ Сырского

Врачам в Москве удалось спасти от смерти отца главкома...
Интересное

Астролог Василиса Володина назвала знаки зодиака, которых ждёт процветание

Астролог Василиса Володина поделилась прогнозом на ближайшие 20 лет, который обещает многим знакам зодиака уникальные возможности и процветание. По её словам, этот период станет особенно удачным для Овнов и Тельцов.