«Не ждите меня»: в Волгограде простились с погибшим на СВО 21-летним спортсменом

На Ворошиловском кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями похоронили 21-летнего спортсмена Еремея Сахно, погибшего на СВО, пишет V1.RU .

Молодой человек ушел на фронт, подписав контракт во время срочной службы и сказал близким, чтобы они его не ждали. Как рассказал отец, Еремей попал в зону спецоперации 5 ноября, успел побыть снайпером и пулеметчиком. Он погиб в июле выполняя боевое задание.

«Он всегда выходил на связь со мной, но никогда не говорил, что там происходит или куда собирается. Вот, прислал фото. Я говорю: «Сынок, какое хорошее фото». Никто не знал, что оно окажется на могиле», — отметил собеседник издания.

Мужчина уточнил, что не поехал на опознание, поскольку сын у него «живой перед глазами», он не может поверить в случившееся.

Сахно с детства занимался самбо, дзюдо и стал кандидатом в мастера спорта.