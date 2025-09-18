Пятница, 19 сентября, 2025
13.6 C
Рязань
Новости России

Не все ждут индексации — но в октябре пенсия вырастет у этих категорий граждан

Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

В октябре некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты. Кому именно и на сколько — рассказала «Парламентская газета».

Военные пенсионеры

С 1 октября 2025 года увеличатся пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Размер этих выплат зависит от должностных окладов, званий, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас учитывается 93,59 % денежного довольствия.

В октябре оклады по воинским должностям и званиям вырастут на 7,6 %. Соответственно, увеличатся и военные пенсии.

Юбиляры и инвалиды

Для обычных пенсионеров в октябре отдельной индексации не будет. Страховые пенсии уже повысили в январе на 9,5 %, а социальные — в апреле на 14,75 %. Эти размеры действуют до конца года.

Исключение — пенсионеры, которым исполняется 80 лет. С месяца, следующего за днем рождения, фиксированная часть пенсии у них удваивается. В октябре прибавку получат те, чей юбилей пришелся на сентябрь. Такая же надбавка положена людям с инвалидностью I группы.

Пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Фиксированная часть одинакова для всех, а размер страховой зависит от стажа, заработка до 2002 года и пенсионных взносов после этой даты.

«Сейчас фиксированная выплата составляет 8907 рублей 70 копеек. Для 80-летних пенсионеров и инвалидов I группы она будет равна 17 815 рублям», — уточнила депутат Светлана Бессараб.

Важно: доплату назначают только по одному основанию. Если человеку уже удвоили выплату из-за инвалидности, то при достижении 80 лет повторного увеличения не будет. Оформлять ничего не нужно — перерасчет делают автоматически.

Пенсионеры, завершившие работу

В октябре прибавку получат и те, кто недавно ушел с работы. С 2016 по 2024 год индексация пенсий работающих пенсионеров проводилась только «на бумаге». То есть размер фиксировался, но деньги выплачивались без учета индексации.

После увольнения все накопленные индексации восстанавливаются автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением.

Проверить данные о своей пенсии можно в личном кабинете на портале госуслуг — там отображаются стаж, пенсионные баллы и взносы. «Это удобный инструмент контроля: видно, из чего складывается пенсия и как влияет работа», — отметил депутат Сергей Гаврилов.

За заботу о родственниках

Надбавку могут получить пенсионеры, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи — детьми, внуками, братьями или сестрами до 18 лет. Если они учатся очно, доплата сохраняется до 23 лет.

Размер зависит от количества иждивенцев:

  • за одного человека — треть фиксированной выплаты,
  • за двоих — половина,
  • за троих и более — свыше 100 % фиксированной выплаты.

Обычно надбавку назначают при первом оформлении пенсии. Но если пенсионер берет на попечение родственника позже, нужно подать заявление в Социальный фонд и приложить документы, подтверждающие опеку.

Самые читаемые материалы

Новости России

Десантники нашли странный труп в окопах ВСУ на Константиновском направлении

После осмотра формы и экипировки стало ясно, что это не наёмник, а кадровый военный.
Новости России

Шахназаров: России нужна мобилизация, иначе страна столкнется с тяжелыми последствиями

По его мнению, России необходимо срочно мобилизовать экономику и общество и отказаться от идеи переговоров с западными странами.
Новости Касимова

Фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства обнаружили археологи

Среди находок фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана, могильный камень середины XVII века.
Общество

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Рязани 

На первом месте — коммерческий директор производственного предприятия: соискателю готовы платить от 180 000 рублей в месяц.
Новости России

Депутат Госдумы прокомментировал скандал с хиджабами в российской школе 

Каждое учебное заведение вправе самостоятельно определять норму одежды для учеников.

Последние новости

Новости России

Суд снял арест — и через три часа он умер. Что произошло с экс-мэром Вологды 

Преступление, в котором он обвинялся, — экономическое, не связанное с насилием. Мог бы оставаться под домашним арестом. Но суд удовлетворил ходатайство следствия — отправили в СИЗО.
Интересное

19 сентября — день, когда земля отдыхает. Почему нельзя браться за дела в Михайлов день?

19 сентября по старому стилю — Михайлов день. В народном календаре — день архангела Михаила, одного из главных небесных воинов. Считается, что в этот день он взвешивает человеческие души, разделяет добро и зло, защищает от тёмных сил.
Армия и СВО

В Рязани начнут ухаживать за могилой кубинца, погибшего во время СВО

Договорились, что сотрудники кладбища поставят могильную оградку и будут ухаживать за захоронением.
Интересное

Предсказания старца Зосимы сбываются, он говорил о колотне и бесновании…  

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) отметил, что Господь наделил Зосиму даром духовного видения — «видения того, что мы сегодня переживаем». Церковь почитает его как человека большого духовного опыта.
Экология, природа, животные

Рязанцев приглашают убраться на берегу Оки вместе с актрисой Юлией Михалковой

21 сентября в Рязани пройдёт экофестиваль «Вода России» — программа и регистрация
Транспорт и дороги

Дополнительные автобусы пустят из Рязани до Константиново 4 октября

Напомним, в этот день в Константинове пройдут мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. 
Происшествия

Подпольное казино обнаружили в Рязани, на организатора завели дело 

Незаконную деятельность выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Изъяли 18 единиц игрового оборудования.
Новости России

Депутат предложил отключать интернет на выходных — Свинцов ответил: «ему 76, он может»

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет в России — на неделю или по выходным.