Не все ждут индексации — но в октябре пенсия вырастет у этих категорий граждан

В октябре некоторым категориям пенсионеров повысят выплаты. Кому именно и на сколько — рассказала «Парламентская газета».

Военные пенсионеры

С 1 октября 2025 года увеличатся пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Размер этих выплат зависит от должностных окладов, званий, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас учитывается 93,59 % денежного довольствия.

В октябре оклады по воинским должностям и званиям вырастут на 7,6 %. Соответственно, увеличатся и военные пенсии.

Юбиляры и инвалиды

Для обычных пенсионеров в октябре отдельной индексации не будет. Страховые пенсии уже повысили в январе на 9,5 %, а социальные — в апреле на 14,75 %. Эти размеры действуют до конца года.

Исключение — пенсионеры, которым исполняется 80 лет. С месяца, следующего за днем рождения, фиксированная часть пенсии у них удваивается. В октябре прибавку получат те, чей юбилей пришелся на сентябрь. Такая же надбавка положена людям с инвалидностью I группы.

Пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Фиксированная часть одинакова для всех, а размер страховой зависит от стажа, заработка до 2002 года и пенсионных взносов после этой даты.

«Сейчас фиксированная выплата составляет 8907 рублей 70 копеек. Для 80-летних пенсионеров и инвалидов I группы она будет равна 17 815 рублям», — уточнила депутат Светлана Бессараб.

Важно: доплату назначают только по одному основанию. Если человеку уже удвоили выплату из-за инвалидности, то при достижении 80 лет повторного увеличения не будет. Оформлять ничего не нужно — перерасчет делают автоматически.

Пенсионеры, завершившие работу

В октябре прибавку получат и те, кто недавно ушел с работы. С 2016 по 2024 год индексация пенсий работающих пенсионеров проводилась только «на бумаге». То есть размер фиксировался, но деньги выплачивались без учета индексации.

После увольнения все накопленные индексации восстанавливаются автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением.

Проверить данные о своей пенсии можно в личном кабинете на портале госуслуг — там отображаются стаж, пенсионные баллы и взносы. «Это удобный инструмент контроля: видно, из чего складывается пенсия и как влияет работа», — отметил депутат Сергей Гаврилов.

За заботу о родственниках

Надбавку могут получить пенсионеры, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи — детьми, внуками, братьями или сестрами до 18 лет. Если они учатся очно, доплата сохраняется до 23 лет.

Размер зависит от количества иждивенцев:

за одного человека — треть фиксированной выплаты,



за двоих — половина,



за троих и более — свыше 100 % фиксированной выплаты.



Обычно надбавку назначают при первом оформлении пенсии. Но если пенсионер берет на попечение родственника позже, нужно подать заявление в Социальный фонд и приложить документы, подтверждающие опеку.