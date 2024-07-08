Понедельник, 8 июля, 2024

Не упусти шанс увидеть «Бурлеск» в Рязани: почему обязательно стоит попасть на финальные представления масштабного шоу?

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани завершаются гастроли совместного проекта «Королевского цирка» заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании Росгосцирк. Рязанцам этим летом они подарили настоящий праздник — масштабное и яркое, поражающее своими красками, профессиональными номерами, костюмами и декорациями шоу «Бурлеск» (0+). Буквально через неделю артисты отправятся в дальнейшее путешествие по России. Финальные представления в Рязанском цирке состоятся 11, 13 и 14 июля.

Почему стоит посетить в эти дни шоу «Бурлеск»? Вот лишь несколько, по мнению редакции 7info, причин!

Это большой семейный праздник. 8 июля, мы отмечаем День семьи, любви и верности — доброе торжество, объединяющее близких людей. И этот день, можно сказать, определит тон предстоящей недели, настраивая всех нас на семейное времяпровождение. Почему бы не сходить всей семьёй в цирк? Поход на «Бурлеск» станет отличным подарком для ваших родных, который запомнится надолго. «Бурлеск» впечатлит и взрослых, и детей. От блистательных номеров, динамичной светомузыки невозможно отвести взгляд. Взрослая публика вдохновится техничными и захватывающими номерами акробатов, гимнастов, жонглёров, эквилибристов. А дети точно будут в восторге от красивых номеров с животными и обаятельного клоуна, который мастерски задаёт настроение каждому зрителю. Да и вообще, поход в цирк может стать прекрасным воспоминанием о летнем отпуске или каникулах.

Шоу мирового уровня в Рязани. И это вовсе не преувеличение. «Бурлеском» восторгалась московская публика. Невероятный успех и заветная победа ждала артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако. Там проект завоевал главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло.

Это масштабно и красиво. Чтобы осознать масштаб шоу «Бурлеск», только задумайтесь: в Рязань организаторы привезли 17 фур с техническим оборудованием. Зрители могут увидеть невероятной красоты дизайнерские костюмы, масштабные декорации, которые меняются от номера к номеру, создавая на манеже атмосферу сказки. В одном из кульминационных номеров программы «Фаберже» задействован уникальный реквизит — шесть масштабных яиц, полностью повторяющих знаменитые ювелирные украшения «яйца Фаберже». Также в шоу используется рояль, отделанный тысячами стразов Сваровски.

«Бурлеск» освежит в жару и разожжёт огонь в ваших сердцах! Градус на арене цирка во время представления стремится вверх. И жаркая летняя погода здесь совсем ни при чём. Драйв и динамика, которые определяют ход представления, заставляют сердца зрителей биться чаще и с трепетом следить за каждым движением артистов. А настоящим освежающим бризом во всей этой огненной атмосфере станет номер воздушных гимнастов в воде. Поверьте, это величественное, чувственное действо вы запомните навсегда!

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