Представьте: вы здоровы, не пьёте, не курите, стресса вроде бы нет — а эрекция вдруг стала «приходить по расписанию», да и то не всегда. Многие сразу винят усталость, возраст или «нервы». Но на самом деле причина может скрываться гораздо глубже — в сосудах, спине или даже старой инфекции, которую вы давно забыли.

Об этом рассказал уролог сети клиник «К+31», кандидат медицинских наук Александр Медведев в беседе с «Лентой.ру». И его слова — не просто предупреждение, а призыв перестать списывать всё на стресс и начать искать настоящие причины.

Первый и самый коварный враг — сосуды.

Не те, что болят в ногах или «стучат» в висках. Речь о сосудах полового члена. Атеросклероз, гипертония, нарушение работы эндотелия — внутренней выстилки сосудов — всё это медленно, но верно лишает пенис нормального кровотока. А без него — ни о какой эрекции речи быть не может.

«Кавернозные тела просто не получают нужного объёма крови, — поясняет Медведев. — И неважно, артерии это или вены: если система дала сбой — механизм не сработает».

Вторая причина — которую редко кто связывает с потенцией — это позвоночник. Да, именно он. Особенно пояснично-крестцовый отдел. Травмы, грыжи, остеохондроз, защемления — всё это может нарушить передачу нервных импульсов. А эрекция, между прочим, — это не только кровь, но и сигнал от мозга через спинной мозг к пенису. Если «провод» повреждён — сигнал теряется. И тело не реагирует.

Третья — тихая, но опасная: инфекции мочеполовой системы. Особенно те, что перенесены «на ногах», с не до конца пройденным лечением или самолечением. Хламидиоз, уреаплазмоз, даже банальный цистит — всё это может оставить после себя «след» в виде воспаления, рубцов или нарушения микроциркуляции. И спустя месяцы — или даже годы — проявиться в виде внезапной дисфункции.

«Это не всегда про психологию, — подчёркивает врач. — Да, стресс и депрессия играют роль. Но если вы игнорируете физические причины — вы лечите не болезнь, а её тень».

Мужская сила — не про волю или характер. Это сложная система: нервы, сосуды, гормоны, иммунитет. И когда что-то ломается — организм не кричит, а шепчет. Проблемы с эрекцией — один из таких шёпотов. Игнорировать его — значит рисковать не только интимной жизнью, но и общим здоровьем.

Не списывайте всё на усталость. Проверьте сосуды. Посмотрите на спину. Вспомните, не было ли «забытых» инфекций. Ваше тело — не враг. Оно просто просит помощи. И чем раньше вы её окажете — тем проще будет вернуть себе не только потенцию, но и уверенность.