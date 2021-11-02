Не стало режиссёра монтажа телекомпании «Край Рязанский» Ольги Никитиной

2 ноября ушла из жизни режиссёр монтажа телекомпании «Край Рязанский» Ольга Никитина. Некролог опубликован на сайте ТКР.

В «Край Рязанский» Ольга пришла в 2007 году, сначала она работала с архивом, а затем перешла на должность режиссёра монтажа.

Нужно срочно сделать ролик — к Ольге, нужно оперативно смонтировать программу — к Ольге, нужно вдумчиво и с душой создать документальный фильм — к Ольге, — вспоминают её коллеги.

За 14 лет работы на телекомпании Никитина участвовала в создании многих проектов. Среди них — программы «Проездом», «С песней по жизни», «Разные люди», «Всё сначала», фильмы «Художник сурового стиля» о Викторе Иванове, «Золотая маска для Пегого пса» о кукольном театре

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Ольги Никитиной.