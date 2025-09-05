Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали видеообращение и пожаловались на ситуацию, пишет телеграм-канал « Многонационал ».

Несостоявшиеся ученики посетовали, что не смогут получить образования из-за неудачного результата на тестировании. Речь идет о недавно введенной проверке на знание русского языка перед поступлением в школу.

Один из них — мальчик по имени Мирон — отметил, что недавно приехал на историческую родину.

«Комиссия решила, что я — мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю», — сказал ребенок.

В такой же ситуации оказались еще несколько детей.