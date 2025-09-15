Не повторяйте эту ошибку: попытка получить индексацию стоила пенсионеру работы

Юрист Ирина Сивакова в своём телеграм-канале «Юридические тонкости» рассказала о ситуации с пенсионером, который хотел получить индексацию пенсии, но остался без работы.

По словам эксперта, некоторые работающие пенсионеры нашли лазейку, чтобы обойти заморозку индексации пенсий: они временно увольняются, получают прибавку, а затем снова устраиваются на работу. Эта схема остается актуальной, поскольку восстановленная индексация не компенсирует все пропущенные коэффициенты. Однако такой «трюк» может обернуться серьезными проблемами, о чем свидетельствует недавний судебный случай.

Один пенсионер, работавший в колледже, решил воспользоваться этой схемой. Он уволился на время летних каникул, чтобы получить индексацию, и планировал вернуться на свою должность с сентября.

Но когда мужчина подал заявление о повторном трудоустройстве, то получил отказ: его ставку сократили. Пенсионер попытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Суд встал на сторону работодателя.

Решение было обосновано тем, что пенсионер самостоятельно подписал заявление об увольнении, а никаких обязательств по его повторному трудоустройству работодатель на себя не брал. Иными словами, он лишился работы по собственному желанию. Так, попытка получить индексацию привела к полной потере дохода от работы.