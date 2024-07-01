Не пить: назван вид чая, который может причинить больше вреда, чем пользы

Чай с молоком — один из самых популярных напитков в мире. Но стоит ли его употреблять? Врач-терапевт Яна Шмелева рассказала Regions о полезных свойствах и потенциальных рисках этого напитка.

По словам доктора, главным недостатком чая с молоком является то, что молоко нейтрализует вещества, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. В чайном напитке содержатся антиоксиданты и катехины, которые помогают бороться с раковыми клетками и улучшают работу сердца и сосудов. Однако молоко снижает эффективность этих веществ, уменьшая их воздействие на организм.

Кроме того, молоко затрудняет усвоение чая, поскольку содержит большое количество животного белка. Это может привести к образованию соединений, которые плохо перевариваются и иногда вызывают дискомфорт в желудке.

Также важно помнить, что наличие молока в чае повышает его калорийность и замедляет обмен веществ. Если добавить сахар в чай с молоком, польза от напитка снизится, так как он частично утратит свои полезные свойства.

Кроме того, чай с молоком не рекомендуется употреблять людям с железодефицитной анемией, так как он препятствует усвоению железа. При повышенном давлении важно следить за крепостью настоя.

Также чай с молоком полностью противопоказан при острых заболеваниях.

Чтобы не сформировалась зависимость от этого напитка, достаточно ограничить его употребление и не использовать его для утоления жажды. Нежелательно добавлять в чай с молоком сахар, чтобы не выпить больше положенного.