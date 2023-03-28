Вторник, 28 марта, 2023
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Не начинайте сложные дела! Народные приметы 30 марта

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Изображение от senivpetro на Freepik

30 марта православные христиане вспоминают преподобного Алексия, человека Божьего. Святой происходил из богатой семьи, был единственным вымоленным сыном. Все свои богатства он раздал нуждающимся и стал нищенствовать у храма Пресвятой Богородицы в городе Эдессы. Семнадцать лет провел на паперти. Богородица трижды являлась во сне пономарю той церкви и прямо указала на Алексея. Весть о благочестивом человеке привлекла в храм множество народу. Алексей вернулся в Рим и ещё 17 лет прожил в доме своих родителей, которые не узнали его и приняли как странника. Слуги всячески унижали Алексея, чему тот был несказанно рад. Незадолго до смерти он написал письмо, в котором рассказал о себе всю правду. В день его смерти из алтаря в храме раздался глас, призвавший найти Алексея и просить его помолиться, но когда люди пришли к его дому, Алексий уже скончался.

Не начинайте сложные дела! Народные приметы 30 марта

30 марта в народном календаре — Алексей Тёплый. Наши предки обратили внимание: к этой дате начинает активно таять снег. Для этого дня существует ряд запретов и требований, которые необходимо соблюдать, чтобы привлечь в свою жизнь счастье и радость.Что нельзя и нужно делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 30 марта

Плохая примета — начинать 30 марта какое-либо сложное дело. Есть вероятность, что в конце его разрешения результат вас вряд ли порадует.

Тяжёлая работа — также под запретом. На Алексея Тёплого традиционно откладывали все дела и собирались за большим столом.

Отправляться в дальнее путешествие — к большой беде, проблемам и трудностям. Поездку лучше отложить на другое время.

В этот день наши предки шли на сбор берёзового сока. Считалось, что именно 30 марта он обладает особой живительной силой.

Магическими свойствами обладает и тёплая вода. Ей надо умыться с утра, чтобы сохранить на долгие годы красоту и здоровье.

Народные приметы 30 марта

  • Большое половодье сулят большие ручьи;Если на полях появилось много ручейков, то урожай будет богатый этим летом;
  • Журавли прилетели? В скором времени установится тёплая и солнечная погода;
  • Гуси летают высоко над землёй — к снегопаду;
  • Если снег тает плохо, то сенокос пройдёт этим летом неудачно;
  • В ночь на Алексея Тёплого заметил много звёзд на небе? Жди много ягод летом.

Именины 30 марта отмечают Павел, Макар, Виктор, Александр, Гавриил, Алексей.Сон в ночь на 30 марта может быть вещим, но исполниться он должен за месяц. Если через месяц сон так и не сбылся, то его можно смело забыть.

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