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Здоровье

Эндокринолог Табеева раскрыла истинную причину хронической усталости

Алексей Самохин
Фото: freepik.com
Здоровье

Эндокринолог Табеева раскрыла истинную причину хронической усталости

Алексей Самохин

Вы постоянно чувствуете себя разбитым, спите больше обычного, но все равно не можете набраться сил? Возможно, причина не в стрессе или загруженном графике, а в вашей щитовидной железе! Камиля Табеева, эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC), специалист по превентивной и anti-age медицине, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что повышенная утомляемость при заболеваниях щитовидной железы может быть настолько сильной, что мешает повседневной жизни.

Усталость — не всегда от работы!

Сниженная функция щитовидной железы, гипотиреоз, может привести к общему упадку сил. По словам доктора Табеевой, на практике врачи часто сталкиваются с такими симптомами, как сонливость, слабость, снижение энергии, забывчивость и отечность. Усталость является распространенным симптомом заболеваний щитовидной железы. При этом многие пациенты ошибочно списывают ее на другие факторы: рабочий график, сезонность, стресс или неправильное питание. Они не обращаются к врачу, надеясь, что симптом пройдет сам по себе. Такая усталость может быть настолько выраженной, что существенно снижает качество жизни. Именно тогда пациенты и доходят до врача, где выясняется, что причиной их состояния был гипотиреоз.

Кто подпадает под действие? Каждый, кто чувствует необъяснимую слабость.

Под действие этих изменений подпадают все, кто испытывает необъяснимую, хроническую усталость. Это может быть как следствием недостатка гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), так и их избытка (тиреотоксикоз).

  • Гипотиреоз: Сниженная функция щитовидной железы, проявляющаяся сонливостью, слабостью, снижением энергии, забывчивостью, отечностью. Пациенты не могут оторвать голову от подушки, спят дольше обычного, но остаются «разбитыми».
  • Тиреотоксикоз: Избыток гормонов щитовидной железы также может привести к слабости, но, как правило, сопровождается учащенным сердцебиением, тремором пальцев рук и снижением веса.

Что нужно знать/сделать? Отличить и обратиться к врачу!

Доктор Табеева подчеркивает, что усталость, вызванную заболеваниями щитовидной железы, все же можно отличить от обычной:

  • Выраженная утомляемость: Чувство, что «не можете оторвать голову от подушки».
  • Сонливость, несмотря на достаточный сон: Пациенты спят больше обычного, но все равно ощущают себя «разбитыми».
  • Нехватка энергии: Отсутствие сил для физических упражнений, трудности с утренним подъемом.
  • Частая плаксивость: Необъяснимые эмоциональные перепады.

Что делать: Если вы заметили, что раньше у вас было много сил и энергии, но в какой-то момент появились вышеперечисленные симптомы и это состояние негативно сказывается на вашей жизни, это повод для немедленного обращения к врачу-эндокринологу. После сдачи анализов крови специалист сможет точно определить, вызвано ли состояние нарушением работы щитовидной железы, и подтвердить или опровергнуть наличие эндокринного заболевания. Важно: Не занимайтесь самодиагностикой и не пытайтесь найти причины усталости самостоятельно. Только квалифицированный врач сможет поставить точный диагноз и назначить адекватное лечение. В любом случае посещайте врача регулярно, даже если нет выраженных симптомов. Лучше пройти осмотр просто так, чем не пройти его и запустить болезнь!

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