Не фотосессия, а духовное событие: в Рязани провели мастер-класс по съемке таинства крещения

14 сентября в храме иконы Божией Матери «Всецарица» в Рязани прошла встреча для фотографов, которые уже снимают или только планируют снимать таинство Крещения. На событии присутствовали как профессиональные фотографы, так и те, кто только делает первые шаги в этом искусстве. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, настоятель храма священник Павел Коньков рассказал о чинопоследовании таинства, наглядно показал некоторые из значимых моментов, а также объяснил, как правильно вести себя фотографу, чтобы не мешать священнику, не отвлекать внимание гостей, и при этом поймать самые важные кадры.

Фотограф Олеся Батурина, которая уже несколько лет специализируется на съемке таинств Крещения и Венчания, поделилась с участниками некоторыми из профессиональных секретов и рассказала, на что стоит обратить особое внимание, чтобы присутствие фотографа в храме не вызвало негативной реакции.

Особый упор был сделан на то, что таинство Крещения – это не фотосессия, а важное духовное событие, и относиться к нему надо соответствующе.

Общение продолжилось за чашкой чая, и все желающие смогли задать экспертам интересующие их вопросы.

