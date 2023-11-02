Четверг, 2 ноября, 2023
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Не давай деньги в долг и не делай чужую работу: народные приметы 5 ноября

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Изображение от ededchechine на Freepik

5 ноября православная церковь вспоминает апостола от семидесяти Иакова Младшего. Его называют «братом Господним». По одной из версий, он приходился двоюродным братом Иисусу Христу, по другой – был сыном Иосифа, рождённым ещё до встречи с Девой Марией.

Уверовав в Господа, Иаков начал проповедовать и принял мученическую смерть за свою веру. Память о святом Иакова нашла отражение и в народной традиции. В народном календаре этот день носит название дня Якова. 5 ноября наши предки традиционно устраивали «пчелиные» игры – подражали звукам насекомых, ели мёд. Считалось, что это поможет собрать хороший урожай мёда на будущий год.

Что нельзя и что нужно делать на день Якова? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 5 ноября

Святой Иаков покровительствует любой мужской работе. Успехом увенчаются строительство, охота и другие дела. Традиционно крестьяне выходили 5 ноября на заготовку дров, делали поделки из кожи. Женщины, как правило, занимались рукоделием и заготавливали тёплую надежду на зиму.

Есть традиция «подкармливать» землю. Женщины разламывали вчерашний пирог, оставшийся после празднования Казанской Божьей Матери, и рассыпали крошки на дороге.

Сегодня наши предки окончательно провожали осень. По снегу определяли, какой будет грядущая зима. Если устанавливался плотный снежный покров, зима будет суровой. Если выпадал небольшой снег и сразу таял, зима будет умеренно холодной. Если снега не было, то ожидалось тепло.

5 ноября нельзя давать деньги в долг. Скорее всего, их вам так и не вернут.

Кроме того, нельзя брать на себя чужую работу. Её выполнение не принесёт вам счастья.

Народные приметы 5 ноября

  • Дождь пошёл – к хорошему урожаю летом;
  • Если на Якова снег выпал и не растаял, зима простоит до самого апреля;
  • Снегири прилетели – скоро выпадет много снега.

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