Четверг, 25 сентября, 2025
9.7 C
Рязань
Культура и события

Не боится показаться смешной: Анастасия Солохина пополнила труппу Рязанского театра драмы

Алексей Самохин
Анастасия Солохина
Анастасия Солохина, фото: vk.com/rzn_dram

Рязанский театр драмы объявил о пополнении труппы, представив новую актрису Анастасию Солохину. Анастасия родилась в Рязани, актерское образование получила в Ярославском государственном театральном институте. Примечательно, что о сцене она мечтала с детства и занималась в театральной студии при самом Рязанском театре драмы.

Одной из ролей-мечт для Анастасии является Элиза Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Актриса считает, что эта роль была бы интересна для любой артистки.

Перед выходом на сцену Анастасия всегда проводит речевую гимнастику и старается сохранять хорошее настроение. Она открыта к самым разным образам и готова не бояться показаться смешной или нелепой, если этого требует роль.

Вне театра Анастасия увлекается сценическим фехтованием и танцами, которые помогают ей расслабиться. Особое место в её жизни занимают животные: дома актрису ждут три кота и две собаки.

Любимой книгой Анастасия Солохина назвала роман «Унесённые ветром», считая его по-настоящему значимым произведением.

