 В Екатеринбурге умерла пенсионерка в квартире с 12 кошками

В квартире в переулке Буторина в Екатеринбурге нашли мертвой 85-летнюю женщину, написал портал E1.RU.

Пенсионерка перестала выходить на связь 26 января. В жилище проживало как минимум 12 кошек. Сейчас зоозащитники ищут им новый дом.

«Семья живет в другом городе, кошек принять не смогут. Соседи животных забирать не хотят, потому что они бабушку ели. Времени мало, потому что родственники приедут ненадолго», – рассказала волонтер.

В полиции отметили, что смерть гражданки 1937 года рождения не носит криминального характера.