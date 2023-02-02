Четверг, 2 февраля, 2023
powder

 В Екатеринбурге умерла пенсионерка в квартире с 12 кошками

На главнуюНовости мира

В квартире в переулке Буторина в Екатеринбурге нашли мертвой 85-летнюю женщину, написал портал E1.RU.

Пенсионерка перестала выходить на связь 26 января. В жилище проживало как минимум 12 кошек. Сейчас зоозащитники ищут им новый дом.

«Семья живет в другом городе, кошек принять не смогут. Соседи животных забирать не хотят, потому что они бабушку ели. Времени мало, потому что родственники приедут ненадолго», – рассказала волонтер.

В полиции отметили, что смерть гражданки 1937 года рождения не носит криминального характера.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации