Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…

Современный мир пестрит красками, сбивает с ног сумасшедшими скоростями, незаметно втягивает в адские воронки новостей…

Стоп… Нам всем давно пора научиться замедляться. Оказывается, что очень сложно притормозить, снизить безумный темп и попасть в другое измерение. Но эффект от такой терапии получается сногсшибательным.

Два рязанских фотографа – Сергей Газетов и Алексей Бусаров запустили в центре Рязани машину времени – проект «Аргентина», от латинского argentum – серебро, которое является основным элементом фотографии.

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Переступив порог творческой мастерской, расположенной в историческом центре Рязани, на Первомайском проспекте 76, вы уже отмотаете лет сто в обратном направлении.

— Служенье муз не терпит суеты;

Прекрасное должно быть величаво:

Строки Великого Пушкина чётко и точно описывают обстановку. На плите дымится чайник, похожий на примус, за дубовым столом сидят два мастера и рассказывают о том, как в ближайшие 3-4 часа мы проживём «маленькую жизнь» и телепортируемся в прошлое.

Это был не только эстетический, но и психологический эксперимент. Я ощутила бесценный миг между прошлым и будущим, когда после слов фотографа:

— Приготовились, сейчас вылетит птичка, — происходит рождение фотоснимка, запечатанного серебром на века.

Аргентина – творческий проект, призванный открыть для всех мир альтернативной фотографии. Пленочная фототехника, старые полузабытые фотографические процессы, история фотографии и люди, создающие эту историю.