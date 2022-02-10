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Четверг, 10 февраля, 2022

Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…

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Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…

7info7
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Современный мир пестрит красками, сбивает с ног сумасшедшими скоростями, незаметно втягивает в адские воронки новостей…

Стоп… Нам всем давно пора научиться замедляться. Оказывается, что очень сложно притормозить, снизить безумный темп и попасть в другое измерение. Но эффект от такой терапии получается сногсшибательным.

Два рязанских фотографа – Сергей Газетов и Алексей Бусаров запустили в центре Рязани машину времени – проект «Аргентина», от  латинского argentum – серебро, которое является основным элементом фотографии.

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Переступив порог творческой мастерской, расположенной в историческом центре Рязани, на Первомайском проспекте 76, вы уже отмотаете лет сто в обратном направлении.

 — Служенье муз не терпит суеты;

Прекрасное должно быть величаво:

Строки Великого Пушкина чётко и точно описывают обстановку. На плите дымится чайник, похожий на примус, за дубовым столом сидят два мастера и рассказывают  о том, как в ближайшие 3-4 часа  мы проживём «маленькую жизнь» и телепортируемся  в прошлое.

Это был не только эстетический, но и психологический эксперимент. Я ощутила бесценный миг между прошлым и будущим, когда после слов фотографа:

 — Приготовились, сейчас вылетит птичка, — происходит рождение фотоснимка, запечатанного серебром на века.

Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…
Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…
Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…
Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…
Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…
Приготовьтесь, сейчас вылетит птичка…

 Аргентина – творческий проект, призванный открыть для всех мир альтернативной фотографии. Пленочная фототехника, старые полузабытые фотографические процессы, история фотографии и люди, создающие эту историю.

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