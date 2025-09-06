Названы знаки Зодиака, которым не повезёт на следующей неделе

Эзотерик Майя Королёва рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, каким знакам Зодиака звёзды приготовили неприятные сюрпризы на работе на следующей неделе. По её словам, в зоне риска оказались Скорпионы, Козероги и Близнецы.

Скорпионы

Для Скорпионов неделя будет особенно напряжённой. Положение планет сулит обострение конфликтов с коллегами и начальством, а также возможные интриги. Майя Королёва советует не втягиваться в игры власти, держать дистанцию, а также внимательно следить за документами и своими словами.

Козероги

Козерогам придётся столкнуться с перегрузкой обязанностями и давлением со стороны руководства. Астролог рекомендует искать баланс между лояльностью к начальству и самоуважением.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть сложности с ясным мышлением и донесением своих идей до окружающих. Вероятны недоразумения в переписке, путаница в задачах и переговорах. Поэтому, как отмечает Королёва, Близнецам не стоит подписывать важные документы на скорую руку.