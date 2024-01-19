Астрологи назвали 5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые и харизматичные женщины, пишет «МК Спорт».

Лев

Дама, родившаяся под этим знаком, отличается эрудированностью. Львица выделяется из общей массы, следит за собой и прекрасно выглядит.

Дева

Девы естественны, харизматичны, добры сердцем, располагают к себе людей. К этой женщине всегда можно обратиться за мудрым советом.

Весы

Женщина с этим знаком зодиака награждена природной красотой, часто купается в мужском внимании. Её восхищаются даже во время ссор.

Даже во время ссор ею хочется восхищаться.

Скорпион

Женщина, родившаяся под созвездием Скорпиона, может очаровать абсолютно любого мужчину своей дерзостью и сексуальностью. Правда, завоевать такую амазонку непросто.

Рыбы

От Рыб исходит аура невинности и миловидности. За счёт своей привлекательности они могут добиться в жизни больших высот.