Названы водоемы, которые обработают от личинок комаров в Рязани

В Рязани каждый год проводят дезинсекцию водоемов от личинок комаров. Это помогает снизить количество насекомых. Об этом сообщает администрация города.

Обрабатывается водная гладь, а также кустарники и трава на берегу. Для работ используется бактерицид – средство, которое воздействует на личинки комаров, при этом оно безопасно для людей, животных и птиц.

В конце мая службы города обработают водоемы от личинок в нескольких районах города:

— в микрорайоне Голенчино проведут обработку на 5 участках;

— в микрорайоне Никуличи работы проведут на территориях 4 прудов;

— дезинсекцию проведут по двум адресам в районе Дягилево;

— в микрорайоне Соколовка обработают 5 прудов;

— в микрорайонах Солотча и Песочня обработку проведут по 3 адресам.

Также дезинсекция пройдет на каскадах по улице Гоголя и улице Тимакова. На прудах по улице Березняковская, в районах Мирный и Строитель, а также по улице Интернациональная.