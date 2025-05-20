Названы водоемы, которые обработают от личинок комаров в Рязани

В Рязани каждый год проводят дезинсекцию водоемов от личинок комаров. Это помогает снизить количество насекомых. Об этом сообщает администрация города.
Обрабатывается водная гладь, а также кустарники и трава на берегу. Для работ используется бактерицид – средство, которое воздействует на личинки комаров, при этом оно безопасно для людей, животных и птиц.
В конце мая службы города обработают водоемы от личинок в нескольких районах города:
— в микрорайоне Голенчино проведут обработку на 5 участках;
— в микрорайоне Никуличи работы проведут на территориях 4 прудов;
— дезинсекцию проведут по двум адресам в районе Дягилево;
— в микрорайоне Соколовка обработают 5 прудов;
— в микрорайонах Солотча и Песочня обработку проведут по 3 адресам.
Также дезинсекция пройдет на каскадах по улице Гоголя и улице Тимакова. На прудах по улице Березняковская, в районах Мирный и Строитель, а также по улице Интернациональная.
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