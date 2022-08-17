Названы вакансии Рязани с самыми высокими зарплатами в августе 2022

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек. Среди них — Рязань.

В пятёрке самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам августа: руководитель юридического отдела, печатник офсетной печати, директор сектора, инженер-программист «1С», директор магазина.

Зарплаты — от 50 тысяч рублей и выше.

Рязань