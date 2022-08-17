Названы вакансии Рязани с самыми высокими зарплатами в августе 2022

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек. Среди них — Рязань.
В пятёрке самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам августа: руководитель юридического отдела, печатник офсетной печати, директор сектора, инженер-программист «1С», директор магазина.
Зарплаты — от 50 тысяч рублей и выше.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Руководитель юридического отдела
|от 100 000 руб.
|2
|Печатник офсетной печати
|95 000 — 110 000 руб.
|3
|Директор сектора
|от 60 000 руб.
|4
|Инженер-программист «1С»
|от 60 000 руб.
|5
|Директор магазина
|50 800 — 66 000 руб.