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Названы вакансии Рязани с самыми высокими зарплатами в августе 2022

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Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек. Среди них — Рязань.

В пятёрке самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам августа: руководитель юридического отдела, печатник офсетной печати, директор сектора, инженер-программист «1С», директор магазина.

Зарплаты — от 50 тысяч рублей и выше.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Руководитель юридического отделаот 100 000 руб.
2Печатник офсетной печати95 000 — 110 000 руб.
3Директор сектораот 60 000 руб.
4Инженер-программист «1С»от 60 000 руб.
5Директор магазина50 800 — 66 000 руб.
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