Названы условия для отказа в выдаче наличных в банкоматах с 1 сентября

Россиянам с 1 сентября могут ограничить выдачу наличных суммой в 50 тысяч рублей на 48 часов, если операцию признают нетипичной для клиента, рассказал «МК» эксперт по информационной безопасности Антон Редозубов.

По его словам, условного металлурга из Челябинска не накажут, если он обычно снимал 50 тысяч после получения зарплаты, а перед отпуском в Сочи решит получить 110 тысяч за раз.

«Вот если там будут какие-то другие факты, или сумма будет в 10 раз больше, или запросов на снятие будет 10 вместо одного, тогда банк может ввести временный лимит на 48 часов», — пояснил Редозубов.

При этом его карта заблокирована не будет. В то же время, отметил эксперт, сейчас не описан механизм снятия ограничения.

Редозубов добавил, что банки будут обращать внимание на нестандартные действия, например, запрос наличных не с карты, а по QR-коду, быстрые переводы, нетипичные звонки, смену номера телефона для авторизации в интернет-банке, всплески активности в мессенджерах, рост количества СМС с незнакомых номеров и другие.

Всего таких критериев девять, их опубликовал Центробанк.