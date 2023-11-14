Вторник, 14 ноября, 2023
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Названы три знака зодиака, на которых особенно повлияет ноябрьское новолуние

7info7
Фото с сайта Pixabay, автор Fotorech

Новолуние 13 ноября для миллионов людей станет поворотным моментом в жизни. Оно особенно повлияет на представителей трёх знаков зодиака.

Необычные перемены с 13 ноября ожидают Скорпионов. Рождённые под этим знаком могут решиться на резкую смену образа, обновление причёски или гардероба. Новый облик не только добавит им уверенности, но также подчеркнёт уникальность. К тому же это благоприятный период для начала занятий спортом, что придаст Скорпионов не только физическую силу, но и энергию для освоения новых горизонтов, пишет rsute.

Стрельцам новолуние принесёт долгожданный отдых. Они очень ярко ощутят желание отправиться в санаторий, восстановить силы и здоровье. Новое место жительства или работа в изолированном пространстве также станут актуальными вариантами. Не стоит забывать и о внутренней гармонии. Наступает благоприятное время для психотерапии, физиотерапии и спа-процедур. Глубокое самопознание приведёт к энергетическому восстановлению.

С 13 ноября о свершении больших планах задумаются Козероги. Наступает период, который будет посвящён созданию плана для воплощения вашей заветной мечты. Шаг за шагом представители этого знака будут двигаться к своей цели, изменяя окружение и привлекая новые страстные отношения. Кроме того, они смогут стать организаторами команды, которая поможет эффективнее достигать поставленных целей.

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