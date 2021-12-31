Названы три знака зодиака, для которых год Тигра станет удачным

По мнению астрологов, год Тигра абсолютно точно принесёт удачу трём знакам зодиака, сообщает портал RSUTE.ru.

Во-первых, удача в 2022 году будет сопутствовать Овнам, особенно энергичным и активным представителям этого знака. В основном благоприятно сложатся дела в бизнесе и в романтической сфере. Финансовое положение тоже укрепится. В течение года удастся совершить крупные покупки, удачно инвестировать средства в какой-либо проект. Правда, Овнам нужно уделять особое внимание саморазвитию и повышению квалификации, чтобы задачи решались проще. В самом начале года расставьте приоритеты, а затем принимайтесь сначала за решение главных задач и только потом – второстепенных.

Во-вторых, в 2022 году будет везти Ракам. Причём во всех сферах жизни и на протяжении всего года. Но стоит проявлять гибкость, сосредоточенность и уверенность. Не стоит забывать и о настойчивости. Астрологи предупреждают, что ближний круг друзей и знакомых может начать вами манипулировать. Не поддавайтесь козням завистников. Приятные сюрпризы ждут на любовном фронте.

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В-третьих, ярко заявят о себе в год Тигра Девы. Будьте готовы оказаться в центре внимания. Стать всеобщими любимцами помогут успешные проекты в бизнесе и в сфере хобби. Правда, не забывайте самосовершенствоваться и отдыхать. Выгорание может настигнуть вас так же быстро, как и всеобщее признание. Одинокие Девы могут наконец-то встретить вторую половинку.