Журналист Сергей Латышев в статье на портале «Царьград» назвал три истинные причины внезапного «миролюбия» президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский в последние дни неожиданно для многих заговорил о том, что противостояние с Россией должно завершиться переговорами. Ранее он же принял закон, запрещающий вести переговоры с РФ.

Латышев называет основной причиной смены поведения президента незалежной банальный шантаж. Шантаж западных партнёров, чтобы получить больше денег и вооружений.

Для коллективного Запада такой исход событий совсем не выгоден. Иначе избиратели могут задать вопросы, куда ушли деньги, зачем гибли люди, если Россия изначально предлагала мирное решение. И невыгодно, по мнению автора статьи, именно Европе, так как США большинство своих проблем уже решили.

И это работает, пишет Латышев. В то самое время, как Зеленский пугал своих западных спонсоров готовностью замириться с Россией, украинский премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Рада» заявил:

«Сегодня имеем результат. Италия передаст нам вторую систему SAMP/T. Румыния предоставит одну систему Patriot. Германия предоставит одну систему Patriot и, кроме неё, системы IRIS-T и Gepard. Нидерланды сейчас собирают и передадут нам ещё одну систему Patriot».

Есть и две другие причины. Вторая, желание подстелить соломку на случай избрания президентом США Дональда Трампа, грозившего прекратить конфликт на Украине за 24 часа.

Автор отмечает, что Зеленский заговорил о большом числе погибших практически словами Трампа. Надеется получить помощь от нового президента США.

И третья причина. Зеленский страхуется от возможного решения Запада бросить Украину. В этом случае он рассчитывает на помощь в переговорах с Россией со стороны Китая или, например, Бразилии.