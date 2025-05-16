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Фото: Минтранс Рязанской области
Транспорт и дороги

Названы сроки закрытия движения на Северном обходе в Рязани

Валерия Мединская

В мае в Рязани несколько ночей подряд будут закрывать движение по Северному обходу. Об этом водителей информирует региональный Минтранс.

Причина — необходимость проведение работ по техническому обслуживанию механизмов пролётного строения моста. Движение на мосту будут закрывать 25 и 26 мая.

Проехать там нельзя будет с 23:00 24 мая до 5:00 25 мая и с 23:00 25 мая до 5:00 26 мая. Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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