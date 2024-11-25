Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России этой осенью

По данным анализа РИА Новости, основанного на информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), самые высокие зарплаты в России в сентябре были у работников финансовых компаний и авиаперевозок.

Доходы сотрудников сферы финансового посредничества, то есть брокеров, биржевиков, страховых агентов в первый осенний месяц составили в среднем 209,3 тысячи рублей. Второе место по зарплатам — у сотрудников пассажирского воздушного транспорта. Их доходы в среднем были на отметке 200,7 тыс. рублей. Третью позицию между собой поделили рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тыс. рублей.

В пятёрку сфер с высокими заработными платами также вошли сфера морских грузовых перевозок (179,6 тыс. рублей) и сфера добычи нефти и газа (178,2 тыс. рублей). Более 150 тыс. рублей получали специалисты ещё из девяти отраслей. Среди них — производители компьютеров, табачных изделий, сотрудники нефтегазового сервиса и консалтинга.