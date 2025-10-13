Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru перечислили сферы с самыми высокими заработными платами в Рязани и Рязанской области.

На сегодняшний день средняя зарплата в регионе почти достигла 70 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 15%.

Лидер по уровню дохода в Рязанской области – высший и средний менеджмент. Занятые в этих сферах получают в среднем 112,1 тыс. руб. На втором месте – сфера автомобильного бизнеса. Работодатели предлагают сотрудникам примерно 104,3 тыс. руб.

В числе самых высокооплачиваемых сфер также оказалось направление транспорта, логистики и перевозок. Здесь сотрудники в среднем получают 102,2 тыс. руб. По-прежнему высокие зарплаты в сфере строительства и недвижимости. Сотрудники этих компаний в Рязанской области могут получать 98,8 тыс. руб.

Пятёрку сфер-лидеров по уровню дохода замыкает рабочий персонал. Здесь средняя зарплата, которую выплачивают работникам, составляет 93,1 тыс. руб.