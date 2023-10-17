Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Рязани

Портал SuperJob опубликовал информацию о самых высокооплачиваемых вакансиях в Рязани в октябре 2023 года.
В топ-5 вошли: директор супермаркета с зарплатой от 90 тысяч рублей, начальник производства обуви (80 — 100 тысяч рублей), ветеринарный врач с зарплатой 80 тысяч, регулировщик РЭА и приборов (75 — 100 тысяч рублей), менеджер ВЭД.
Директора супермаркета ищет российская торговая сеть «Перекрёсток». Начальника производства обуви — предприятие на улице Семёна Середы, 29.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Директор супермаркета
|от 90 000 руб.
|2
|Начальник производства обуви
|80 000 — 100 000 руб.
|3
|Ветеринарный врач
|80 000 руб.
|4
|Регулировщик РЭА и приборов
|75 000 — 100 000 руб.
|5
|Менеджер ВЭД
|от 75 000 руб.