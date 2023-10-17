Вторник, 17 октября, 2023
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Названы самые высокооплачиваемые вакансии октября в Рязани

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Портал SuperJob опубликовал информацию о самых высокооплачиваемых вакансиях в Рязани в октябре 2023 года.

В топ-5 вошли: директор супермаркета с зарплатой от 90 тысяч рублей, начальник производства обуви (80 — 100 тысяч рублей), ветеринарный врач с зарплатой 80 тысяч, регулировщик РЭА и приборов (75 — 100 тысяч рублей), менеджер ВЭД.

Директора супермаркета ищет российская торговая сеть «Перекрёсток». Начальника производства обуви — предприятие на улице Семёна Середы, 29.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Директор супермаркетаот 90 000 руб.
2Начальник производства обуви80 000 — 100 000 руб.
3Ветеринарный врач80 000 руб.
4Регулировщик РЭА и приборов75 000 — 100 000 руб.
5Менеджер ВЭДот 75 000 руб.

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