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Названы самые востребованные работники Рязанской области по итогам 2023 года

7info
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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 70 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области на протяжении 2023 года, и выяснила, какие специализации стали самыми востребованными на рынке труда.

На первом месте по востребованности у работодателей в уходящем году оказались продавцы-консультанты и кассиры – компании открыли более 3 тысяч таких вакансий, это 8,3% от всех предложений о работе в области. По сравнению с 2022 годом спрос на продавцов-консультантов увеличился на 72%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 4,8 тыс. руб. (до 35,2 тыс. руб.).

На втором месте – менеджеры по продажам, количество таких вакансий превысило 2 тысячи и достигло 7,6% от всех предложений о работе. Потребность компаний в продавцах выросла на 66% за год, а предлагаемые зарплаты – на 9,2 тыс. руб. и составили 59,4 тыс. руб.

Третье место заняли водители, на которых в 2023 году приходится 6,0% рязанских вакансий (это почти 2 тысячи штук). За год спрос на водителей вырос почти в два раза (на 94%), а предлагаемые зарплаты выросли на 43,8 тыс. руб. (до 100,7 тыс. руб.).

Кроме того, в топ-15 по востребованности у работодателей вошли такие специализации, как оператор call-центра (3,8% от всех вакансий в области), упаковщик (3,3%), бухгалтер (2,7%), врач (2,6%), разнорабочий (2,3%), повар (2,2%), слесарь (2,1%), кладовщик (1,9%), оператор производственной линии (1,8%), инженер-конструктор (1,8%), токарь (1,7%), а также администратор магазина (1,6%).

Топ-15 наиболее востребованных специализаций в Рязанской области в 2023 году

СпециализацияВакансииПредлагаемые зарплаты, руб.
Доля от всех вакансийДинамика к 2022 годуМедианаДинамика к 2022 году
Продавец-консультант8,3%72%35200+4800
Менеджер по продажам7,6%66%59400+9200
Водитель6,0%94%100700+43800
Оператор call-центра3,8%166%37700+5700
Упаковщик, комплектовщик3,3%69%65500+13300
Бухгалтер2,7%51%43400+3800
Врач2,6%7%66200+8100
Разнорабочий2,3%88%56100+8300
Повар, пекарь, кондитер2,2%91%41700+7200
Слесарь, сантехник2,1%23%59400+11700
Кладовщик1,9%114%44700+7000
Оператор производственной линии1,8%75%53000+11800
Инженер-конструктор1,8%20%62700+3500
Токарь, фрезеровщик1,7%31%115200+21000
Администратор магазина1,6%155%44100+4600

Добавим, что реже всего в 2023 году работодатели искали бортпроводников (всего 1 вакансия на область), а также менеджеров по стратегии (1 вакансия), руководителей отдела аналитики (1 вакансия), комплаенс-менеджеров (2 вакансии) и продуктовых аналитиков (3 вакансии).

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