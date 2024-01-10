Названы самые востребованные работники Рязанской области по итогам 2023 года

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 70 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области на протяжении 2023 года, и выяснила, какие специализации стали самыми востребованными на рынке труда.
На первом месте по востребованности у работодателей в уходящем году оказались продавцы-консультанты и кассиры – компании открыли более 3 тысяч таких вакансий, это 8,3% от всех предложений о работе в области. По сравнению с 2022 годом спрос на продавцов-консультантов увеличился на 72%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 4,8 тыс. руб. (до 35,2 тыс. руб.).
На втором месте – менеджеры по продажам, количество таких вакансий превысило 2 тысячи и достигло 7,6% от всех предложений о работе. Потребность компаний в продавцах выросла на 66% за год, а предлагаемые зарплаты – на 9,2 тыс. руб. и составили 59,4 тыс. руб.
Третье место заняли водители, на которых в 2023 году приходится 6,0% рязанских вакансий (это почти 2 тысячи штук). За год спрос на водителей вырос почти в два раза (на 94%), а предлагаемые зарплаты выросли на 43,8 тыс. руб. (до 100,7 тыс. руб.).
Кроме того, в топ-15 по востребованности у работодателей вошли такие специализации, как оператор call-центра (3,8% от всех вакансий в области), упаковщик (3,3%), бухгалтер (2,7%), врач (2,6%), разнорабочий (2,3%), повар (2,2%), слесарь (2,1%), кладовщик (1,9%), оператор производственной линии (1,8%), инженер-конструктор (1,8%), токарь (1,7%), а также администратор магазина (1,6%).
Топ-15 наиболее востребованных специализаций в Рязанской области в 2023 году
|Специализация
|Вакансии
|Предлагаемые зарплаты, руб.
|Доля от всех вакансий
|Динамика к 2022 году
|Медиана
|Динамика к 2022 году
|Продавец-консультант
|8,3%
|72%
|35200
|+4800
|Менеджер по продажам
|7,6%
|66%
|59400
|+9200
|Водитель
|6,0%
|94%
|100700
|+43800
|Оператор call-центра
|3,8%
|166%
|37700
|+5700
|Упаковщик, комплектовщик
|3,3%
|69%
|65500
|+13300
|Бухгалтер
|2,7%
|51%
|43400
|+3800
|Врач
|2,6%
|7%
|66200
|+8100
|Разнорабочий
|2,3%
|88%
|56100
|+8300
|Повар, пекарь, кондитер
|2,2%
|91%
|41700
|+7200
|Слесарь, сантехник
|2,1%
|23%
|59400
|+11700
|Кладовщик
|1,9%
|114%
|44700
|+7000
|Оператор производственной линии
|1,8%
|75%
|53000
|+11800
|Инженер-конструктор
|1,8%
|20%
|62700
|+3500
|Токарь, фрезеровщик
|1,7%
|31%
|115200
|+21000
|Администратор магазина
|1,6%
|155%
|44100
|+4600
Добавим, что реже всего в 2023 году работодатели искали бортпроводников (всего 1 вакансия на область), а также менеджеров по стратегии (1 вакансия), руководителей отдела аналитики (1 вакансия), комплаенс-менеджеров (2 вакансии) и продуктовых аналитиков (3 вакансии).