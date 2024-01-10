Названы самые востребованные работники Рязанской области по итогам 2023 года

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 70 тысяч вакансий, открытых в Рязанской области на протяжении 2023 года, и выяснила, какие специализации стали самыми востребованными на рынке труда.

На первом месте по востребованности у работодателей в уходящем году оказались продавцы-консультанты и кассиры – компании открыли более 3 тысяч таких вакансий, это 8,3% от всех предложений о работе в области. По сравнению с 2022 годом спрос на продавцов-консультантов увеличился на 72%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 4,8 тыс. руб. (до 35,2 тыс. руб.).

На втором месте – менеджеры по продажам, количество таких вакансий превысило 2 тысячи и достигло 7,6% от всех предложений о работе. Потребность компаний в продавцах выросла на 66% за год, а предлагаемые зарплаты – на 9,2 тыс. руб. и составили 59,4 тыс. руб.

Третье место заняли водители, на которых в 2023 году приходится 6,0% рязанских вакансий (это почти 2 тысячи штук). За год спрос на водителей вырос почти в два раза (на 94%), а предлагаемые зарплаты выросли на 43,8 тыс. руб. (до 100,7 тыс. руб.).

Кроме того, в топ-15 по востребованности у работодателей вошли такие специализации, как оператор call-центра (3,8% от всех вакансий в области), упаковщик (3,3%), бухгалтер (2,7%), врач (2,6%), разнорабочий (2,3%), повар (2,2%), слесарь (2,1%), кладовщик (1,9%), оператор производственной линии (1,8%), инженер-конструктор (1,8%), токарь (1,7%), а также администратор магазина (1,6%).

Топ-15 наиболее востребованных специализаций в Рязанской области в 2023 году

Специализация Вакансии Предлагаемые зарплаты, руб. Доля от всех вакансий Динамика к 2022 году Медиана Динамика к 2022 году Продавец-консультант 8,3% 72% 35200 +4800 Менеджер по продажам 7,6% 66% 59400 +9200 Водитель 6,0% 94% 100700 +43800 Оператор call-центра 3,8% 166% 37700 +5700 Упаковщик, комплектовщик 3,3% 69% 65500 +13300 Бухгалтер 2,7% 51% 43400 +3800 Врач 2,6% 7% 66200 +8100 Разнорабочий 2,3% 88% 56100 +8300 Повар, пекарь, кондитер 2,2% 91% 41700 +7200 Слесарь, сантехник 2,1% 23% 59400 +11700 Кладовщик 1,9% 114% 44700 +7000 Оператор производственной линии 1,8% 75% 53000 +11800 Инженер-конструктор 1,8% 20% 62700 +3500 Токарь, фрезеровщик 1,7% 31% 115200 +21000 Администратор магазина 1,6% 155% 44100 +4600

Добавим, что реже всего в 2023 году работодатели искали бортпроводников (всего 1 вакансия на область), а также менеджеров по стратегии (1 вакансия), руководителей отдела аналитики (1 вакансия), комплаенс-менеджеров (2 вакансии) и продуктовых аналитиков (3 вакансии).