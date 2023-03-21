Названы самые востребованные отечественные модели авто с пробегом в Рязанской области

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по рынку автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в Рязанской области. По данным платформы, в регионе в январе-феврале 2023 года 37% от общего спроса на «трехлетки» пришлось на долю отечественных моделей. Самые востребованные отечественные модели на рынке авто с пробегом в возрасте до трех лет в Рязанской области – ВАЗ (LADA) Vesta, ВАЗ (LADA) Granta и УАЗ Hunter.

По России в целом доля отечественных моделей в структуре спроса на авто с пробегом до трех лет в январе-феврале 2023 составила 21%. Средняя цена отечественных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в России в январе-феврале 2023 года, по данным Авито Авто, составила 995 000 рублей – на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя цена иномарок в возрасте до трех лет в стране за тот же период выросла в 1,5 раза.

В Рязанской области средняя цена «трехлеток» отечественных моделей в январе-феврале 2023 года, по данным Авито Авто, составила 1 095 000 рублей, а средняя цена иномарок в возрасте до трех лет – 2 399 000 рублей.

Самые востребованные на рынке авто с пробегом в возрасте до трех лет в Рязанской области отечественные модели

По данным Авито Авто, самая востребованная отечественная модель в сегменте авто с пробегом в возрасте до трех лет в Рязанской области – ВАЗ (LADA) Vesta. Средняя цена «трехлеток» этой модели в январе-феврале 2023 года составила в регионе 1 095 000 рублей.

На втором месте ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой в 755 000 рублей. УАЗ Hunter – на третьей строчке, средняя цена «трехлеток» этой модели в Рязанской области в начале 2023 года составила 270 000 рублей.

Топ-5 отечественных моделей автомобилей по доле спроса на рынке авто с пробегом в возрасте до трех лет в Рязанской области, январь-февраль 2023 г., данные Авито Авто

Бренд Модель Средняя цена (руб.) ВАЗ (LADA) Vesta 1 095 000 ВАЗ (LADA) Granta 755 000 УАЗ Hunter 270 000 ВАЗ (LADA) Largus 1 100 000 ВАЗ (LADA) Niva Travel 1 066 000