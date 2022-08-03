Названы самые токсичные для щитовидки продукты

Врач перечислила самые токсичные для щитовидки продукты.

Самыми частыми причинами заболеваний щитовидной железы являются экология, стрессы, токсины и продукты питания. Об этом в интервью «Доктор Питер» рассказала нутрициолог, терапевт Светлана Горяйнова.

Самыми опасными продуктами для щитовидки эксперт назвала пшеницу, сою, сладости и кофеин.

Как пояснила специалист, в пшенице содержится глютен, с которым может справиться не любой организм. К тому же сейчас зёрна искусственно обогащают для соответствия ГОСТу, так что глютена в зёрнах теперь намного больше.

По поводу сои Светлана Горяйнова пояснила, что, по данным исследований, соя влияет на способность щитовидной железы к поглощению йода. Также соя может имитировать наличие в организме эстрогена, что приводит к увеличению массы тела.

Добавленный сахар врач назвала врагом №1. Она подчеркнула, что сладости не только негативно влияют на щитовидку, но и вызывают аутоиммунные заболевания, замедление метаболизма и увеличение веса.

Кофеин снижает усвояемость лекарств, в том числе используемых при гипотиреозе, — объяснила терапевт. Людям, принимающим препараты для лечения дисфункции щитовидки, потребление кофеина нужно снизить до минимума, а желательно совсем отказаться от него. В крайнем случае — делать перерыв 2-3 часа между приёмом лекарств и кофеина.