Четверг, 10 августа, 2023
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Названы самые популярные направления обучения в вузах Рязани

7info
Изображение от standret на Freepik

В Рязани 6 государственных вузов обучают студентов по 280 программам. На 1 курс будет зачислено около 7,4 тыс человек, из них 45% — на бюджетные места, сообщает Рязаньстат.

Новой возможностью подать документы онлайн через Госуслуги воспользовались 47% абитуриентов.

Самые популярные направления по количеству поданных заявлений на одно место в специалитете — педиатрия и ветеринария, в бакалавриате — программная инженерия, иностранные языки и цифровая экономика.

Третий год Рязанский государственный университет проводит набор на направление статистика. Программа обучения вошла в Топ-3 самых востребованных в РГУ им. Есенина наряду с социологией и управлением персоналом.

Вести к новым открытиям будущий научный потенциал Рязанской области будут 1,6 тыс человек профессорско-преподавательского состава рязанских вузов. Среди них 207 докторов наук и 891 доцент. Ученое звание профессора имеют 127 человек, кандидата наук — 625. У 47% преподавателей педагогический стаж более 20 лет.

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