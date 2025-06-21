Названы самые популярные и редкие имена новорождённых в Рязанской области в мае 2025 года

В мае 2025 года в Рязанской области на свет появилось 486 малышей. Среди них — 246 девочек и 240 мальчиков. Управление ЗАГС опубликовало список самых популярных, редких и необычных имён, которые выбирали родители для своих детей.
Самые популярные имена
Рязанцы по-прежнему отдают предпочтение классике, хотя не обходится и без модных трендов.
Девочек чаще всего называли:
- Варвара — 14
- Алиса — 13
- Есения и София — по 11
- Полина — 10
- Виктория — 9
У мальчиков лидерами стали:
- Иван — 14
- Михаил — 13
- Дмитрий — 11
- Александр, Матвей, Павел — по 10
- Максим — 8
Редкие имена
Среди имен, встречающихся всего по одному или два раза, выделяются:
У девочек:
Алёна, Злата, Клавдия, Ольга, Наталья
У мальчиков:
Виктор, Андрей, Борис, Руслан, Фёдор
Некоторые родители подошли к выбору имени креативно. Так, среди новорожденных в мае зарегистрированы: Алисия, Ария, Забава, Лука.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники