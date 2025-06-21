Названы самые популярные и редкие имена новорождённых в Рязанской области в мае 2025 года

В мае 2025 года в Рязанской области на свет появилось 486 малышей. Среди них — 246 девочек и 240 мальчиков. Управление ЗАГС опубликовало список самых популярных, редких и необычных имён, которые выбирали родители для своих детей.

Самые популярные имена

Рязанцы по-прежнему отдают предпочтение классике, хотя не обходится и без модных трендов.

Девочек чаще всего называли:

Варвара — 14

Алиса — 13

Есения и София — по 11

Полина — 10

Виктория — 9

У мальчиков лидерами стали:

Иван — 14

Михаил — 13

Дмитрий — 11

Александр, Матвей, Павел — по 10

Максим — 8

Редкие имена

Среди имен, встречающихся всего по одному или два раза, выделяются:

У девочек:

Алёна, Злата, Клавдия, Ольга, Наталья

У мальчиков:

Виктор, Андрей, Борис, Руслан, Фёдор

Некоторые родители подошли к выбору имени креативно. Так, среди новорожденных в мае зарегистрированы: Алисия, Ария, Забава, Лука.