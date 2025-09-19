Названы регионы России, где на следующей неделе будет тепло как летом 

Летняя погода ожидается с 22 по 28 сентября в нескольких регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По её словам, высокие температуры сохранятся в Челябинской, Курганской, Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Хакасии, Тыве, Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае.

В Челябинской и Курганской областях снова установится летнее тепло: в середине недели температура поднимется до +26…+28 градусов. В Омской, Томской и Новосибирской областях в четверг ожидается до +25.

В Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края, в Бурятии и Забайкалье днём воздух прогреется до +22 градусов, уточнила Паршина.