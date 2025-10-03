Актуальные исследования констатируют новый тренд: российская молодёжь реже занимается сексом. Причём речь идёт о воздержании вовсе не как о предпочтении сугубо личном, религиозном или идеологическом среди единичных представителей поколения Z. Зумеры уж если не в большинстве своём, то в ощутимой массе пренебрегают интимными отношениями. А тем временем они активно вступают в детородный возраст, полны энергии и сил. Самое время создавать семьи, планировать детей и просто получать удовольствие от жизни во всех её проявлениях, но что-то идёт не так.

Конечно, этот феномен вызывает как интерес, так и тревогу в научном сообществе. Тенденцию анализируют психологи, социологи, демографы. На форуме «В фокусе — здоровье», который проводила в Москве фармкомпания «Гедеон Рихтер», теме отказа молодёжи от секса уделили особое внимание.

Реальные причины отказа зумеров от секса перечислили доктор медицинских наук, врач-сексолог Анна Фёдорова и социолог, директор по развитию аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

Хочу как в порно, но не могу

По мнению Анны Фёдоровой, скролинг лент соцсетей и просмотр порно формирует у молодёжи искажённое представление об интимных отношениях. Постановочные картинки нарочито преисполнены страстью: в них мужчины и женщины всегда готовы к эротическим подвигам. В реальности — всё совсем не так. Не каждый половой акт так экспрессивен, как это демонстрируют порнофильмы. Чтобы повторить нечто похожее в жизни, необходимо, чтобы сложилось множество различных факторов.

Анна Фёдорова. Фото Артёма Ганжи

В реальности секс может быть разным: спокойным, нежным, страстным, медленным, быстрым. Всё зависит от эмоционального состояния партнёров и окружающей среды. Но в обществе распространились различные стереотипы о сексуальности. Людей начинают одолевать сомнения: насколько их интимные отношения соответствуют «норме», как добиться кульминации, какова идеальная регулярность половых актов и естественно ли протекает их возбуждение. В то же время виртуальная реальность предлагает упрощённые и менее рискованные способы стимуляции дофаминовой системы — соцсети, игры, порнография.

Подтверждает этот тезис и Ирина Гильдебрандт: зумерам сложно заводить реальные отношения. На это нужно много времени и усилий. Более того, есть риск ошибиться.

Ирина Гильдебрандт, фото Артёма Ганжи

Гораздо комфортнее и проще завести переписку в соцсетях, а для удовлетворения сексуальных фантазий подыскать соответствующий контент в Сети. По такому принципу и формируется снижение интереса к сексу.

Кортизол убивает либидо

Ещё одна причина отсутствия интима в жизни зумеров завязана на биохимии. Всё дело в том, что среди молодёжи много людей с депрессиями, тревожным расстройством и другими психологическими состояниями, которые влияют на либидо. Даже те, кто не страдает от проблем с психикой, зачастую оказываются в состоянии стресса. Проблемы на учёбе и на работе, сложности в общении с близкими и друзьями — всё это может вызывать выброс большого количества кортизола, гормона стресса. В ситуации, когда организм постоянно наготове к сложностям, даже секс воспринимается не как возможность получить удовольствие, а как вызов и даже угроза.

Сексолог Фёдорова поясняет: кортизол подавляет половую систему. Если человек переживает стрессовый момент, возникают проблемы с сексом. Мужчина не испытывает эрекцию, женщина не хочет близости, а если и вступает в неё, не испытывает оргазм.

Надо мной будут смеяться

Страх потерпеть насмешку — ещё один повод не вступать в интимные отношения, полагают эксперты. Особенно это касается тех, кто ещё не имеет опыта занятий любовью. Поэтому для поколения Z отказ от секса — это своего рода «эмоциональный карантин». За счёт такого «катантина» им удаётся якобы укрыться от рисков совершить ошибку, испытать за неё прилюдное порицание.

Ещё один страх заключается в представлении «моё тело не такое красивое, как у других». И катализатором проблемы здесь также выступают соцмедиа, где принято демонстрировать идеальную внешность. Таким образом, многие зумеры «откладывают» близость, потому что не хочется, чтобы было плохо — хочется, чтобы было идеально. Прямо как в фильмах и коротких видео.