Четверг, 2 марта, 2023
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Названы разрешённые в Великий Пост сладости

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Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

В понедельник, 27 февраля, начался Великий Пост. Продлится он вплоть до Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля. Согласно правилам, в этот период вводится запрет на ряд продуктов, в том числе на различные десерты. При этом среди сладостей есть исключения, которые верующие могут добавлять в свой рацион.

Первая разрешённая сладость — это козинаки. Козинаки состоят из обжаренных орехов, семян, мёда и сиропа. Вторая разрешённая сладость — натуральный мармелад. Важно обратить внимание на состав — в нм не должно быть желатина. Можно брать тот, в составе которого есть агар-агар, пишет издание Marie Сlaire.

Также в пост допускается употребление пастилы и зефира с агар-агаром и пектина. Как правило, на них пишут, что они подходят в дни поста.

Кроме того, с мёдом и натуральным сиропом можно есть каши на воде.

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