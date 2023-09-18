Названы распространённые ошибки при накоплении денег

Инвестор и эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала 5-tv.ru, что делать, чтобы начать накапливать деньги.

По словам Кузнецовой, одна из задач — тратить меньше, чем зарабатываешь. На словах это звучит просто, на деле экономить оказывается сложнее.

Эксперт рекомендует вести семейный бюджет, строго планировать расходы, доходы. В доходах важно фиксировать не только зарплату, но и процентные депозиты. Не забывайте о кешбэках, алиментах, других статьях дохода.

При планировании расходов стоит отмечать не только траты на дорогу, питание, аренду жилья, но и заложить накопления на дорогую покупку. Также в расходы необходимо записывать кредитные и ипотечные платежи, налоги.

Проверив карту, можно узнать, на что вы тратите деньги ежемесячно.

Хранить деньги в банках в текущих условиях Кузнецова не советует. Лучше приобрести акции, облигации, инвестировать в недвижимость.