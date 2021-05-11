Названы пять самых распространенных способов обмана в автосервисе

Портал Авто Mail.ru выяснил, как чаще всего обманывают автомобилистов недобросовестные сотрудники автосервисов. Авторы статьи выбрали пять самых популярных способов обмана.
- Использование дешёвого масла вместо дорого, аналогов запчастей, вместо оригинальных деталей. Эксперты советуют просить показать канистры от масла и коробки от деталей. Отказ в этом требовании – повод задуматься о качестве ремонта.
- Замена дорогого автосервиса на более дешёвый. В некоторых случаях недобросовестные мастера могут отправить вашу машину в более дешёвую мастерскую, особенно если предстоит долгий ремонт. Для контроля вы можете попросить предоставить фото хода ремонтных работ, а также лично приехать с проверкой в автосервис.
- В некоторых случаях в наряд могут внести материалы, которые при ремонте не применялись. Например, в смету внесут целую упаковку очистителя, хотя на самом деле потребовалось всего несколько пшиков. Не бойтесь проверять документы и задавать уточняющие вопросы.
- Один из самых распространенных способ обмана на сервисе — замена работоспособных деталей на точно такие же. В этом случае вы можете попросить показать неисправную деталь после окончания работ. По ней вполне можно понять, требовался ли ремонт. Случаются и обратные ситуации, когда сломанное меняют на сломанное. В этом случае обнаружить обман еще проще.
- Ещё один способ нечестных мастеров – обман на этапе диагностики. Иногда её просто не делают, назначая ремонт наугад. Чтобы избежать этого способа обмана, стоит попросить мастера разрешить вам лично присутствовать при диагностике.