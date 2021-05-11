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Вторник, 11 мая, 2021
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Названы пять самых распространенных способов обмана в автосервисе

7info
Изображение Hannes Edinger с сайта Pixabay
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Портал Авто Mail.ru выяснил, как чаще всего обманывают автомобилистов недобросовестные сотрудники автосервисов. Авторы статьи выбрали пять самых популярных способов обмана. 

  1. Использование дешёвого масла вместо дорого, аналогов запчастей, вместо оригинальных деталей. Эксперты советуют просить показать канистры от масла и коробки от деталей. Отказ в этом требовании – повод задуматься о качестве ремонта. 
  1. Замена дорогого автосервиса на более дешёвый. В некоторых случаях недобросовестные мастера могут отправить вашу машину в более дешёвую мастерскую, особенно если предстоит долгий ремонт. Для контроля вы можете попросить предоставить фото хода ремонтных работ, а также лично приехать с проверкой в автосервис.
  1. В некоторых случаях в наряд могут внести материалы, которые при ремонте не применялись. Например, в смету внесут целую упаковку очистителя, хотя на самом деле потребовалось всего несколько пшиков. Не бойтесь проверять документы и задавать уточняющие вопросы. 
  1. Один из самых распространенных способ обмана на сервисе — замена работоспособных деталей на точно такие же. В этом случае вы можете попросить показать неисправную деталь после окончания работ. По ней вполне можно понять, требовался ли ремонт. Случаются и обратные ситуации, когда сломанное меняют на сломанное. В этом случае обнаружить обман еще проще.
  1. Ещё один способ нечестных мастеров – обман на этапе диагностики. Иногда её просто не делают, назначая ремонт наугад. Чтобы избежать этого способа обмана, стоит попросить мастера разрешить вам лично присутствовать при диагностике.

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